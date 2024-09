Vierfachjackpot bei Lotto: Steirer knackt Joker, gewinnt 55.000 Euro

Bei der vergangenen Mittwochs-Ziehung, am 11. September, gab es zum insgesamt vierten Mal in Folge keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, damit heißt es nun Vierfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“. Es ist der sechste Vierfachjackpot in diesem Jahr und gleich vier Spielteilnehmer hatten gestern die richtige Joker-Kombination auf ihren Tippscheinen, einer davon aus der Steiermark, der sich über seinen Gewinn von mehr als 55.000 Euro freuen kann. Bei der kommenden Bonus Lotto Ziehung am Freitag, dem 13. September, wird somit um fünf Millionen Euro gespielt.