Plötzlicher Wintereinbruch hält die steirischen Feuerwehren auf Trab

Bereits am gestrigen Donnerstagabend, den 12. September 2024 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Admont zum Aufräumen umgestürzter Bäume auf die Kaiserau alarmiert. Auch der darauffolgende Tag verspricht für die Feuerwehren ordentlich Arbeit, noch ist kein Aufatmen in Sicht. Der winterliche Einbruch hält auch am heutigen Freitag die Feuerwehren in der Obersteiermark auf Trab.

Umgestürzte Bäume lagen auf steirischen Straßen

Die Florianis der Feuerwehren Weng und Hall wurden zu Einsätzen gerufen. Um 5.29 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Weng auf die Buchau aus, wo die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume beseitigten. Für die Feuerwehr Hall kam um 6.18 Uhr der Einsatzbefehl: Es galt umgefallene Bäume auf der B117 wegzuräumen. „Auch in Richtung Mühlau musste eine Mannschaft Bäume von der Straße beseitigen“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hall in einem Einsatzbericht.

©FF Hall Die steirischen Feuerwehren werden aktuell… ©FF Hall …zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Unfall bei winterlichen Fahrverhältnissen

Auch die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn musste bereits heute früh ausrücken. Es kam zu einem Unfall beim Schoberpass auf der A9. Bei winterlichen Fahrverhältnissen kam es zu dem Unglück: ein Pkw prallte dabei in Fahrrichtung Linz gegen die Leitschiene. Verletzt wurde dabei niemand.