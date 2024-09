Nach 154 Jahren: Alpenverein in Graz an neuen Standort eröffnet

Gestern wurde das neue Vereinshaus des Alpenvereins in Graz eröffnet.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 18:57 / © Alpenverein Graz/Jürgen Radspieler

Der Alpenverein Graz, Steirischer Gebirgsverein, hat nach 154 Jahren einen neuen Standort. Am 12. September 2024 wurde das neue Alpenvereinshaus in der Annenstraße 13 feierlich eröffnet. Es bietet neben dem Alpenverein Graz nun auch der Akademischen Sektion Graz und dem Alpenverein-Landesverband Steiermark eine Heimat. Mit rund 23.000 Mitgliedern, fünf Hütten, über 1400 km Wegenetz und einem umfangreichen Touren- und Ausbildungsangebot zählt der Alpenverein Graz zu den bedeutenden Organisationen des österreichischen Alpenvereins. Außerdem ist der Verein die mitgliederstärkste Sektion in der Steiermark.

Neue Geschäftsstelle in Graz

Auf 380 Quadratmeter erstreckt sich das neue Vereinshaus. Im Erdgeschoss, ergänzt durch die Nebenräume im Keller, bietet das moderne Objekt neben einem Boulderbereich auch Besprechungsräume für das Jugendteam. Die zentrale Lage und eine gute Erreichbarkeit machen die neue Geschäftsstelle zum Anlaufpunkt für Mitglieder, die Informationen, Kurse und Touren buchen, Bücher und Karten ausleihen sowie Tourenvorbesprechungen durchführen möchten. Auch die umfangreiche Alpenvereinsbibliothek und ein Ausrüstungsverleih finden hier Platz. „Es war mir ein großes Anliegen, alle Grazer Teilorganisationen in einem zentral gelegenen und modernen Alpenvereinshaus zusammenzuziehen“, erklärte Günter Riegler, Erste Vorsitzender des Alpenvereins Graz.

Eröffnung für alle Bergbegeisterten

Der Präsident des Österreichischen Alpenvereines Dr. Wolfgang Schnabl, der bei der Eröffnung persönlich anwesend ist, bekräftigt: „Das neue Alpenvereinshaus in Graz wird Anlaufstelle, Serviceeinrichtung und Treffpunkt für unsere Mitglieder und all jene, die sich für die Themen Bergsport und den Erhalt unserer einzigartigen Alpen interessieren“, verkündete Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins bei der Eröffnung. Das neue Alpenvereinshaus wurde im Beisein von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) sowie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen) und Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) feierlich eröffnet. Die Segnung der Räume erfolgte durch das Ehrenmitglied des Alpenvereines Graz, Leopold Städtler. Es steht ab sofort allen Grazern zur Verfügung.