GTI-Fans sind zurück am Faaker See

Die Tuningfans sind an den Faaker See zurückgekehrt.

Nicht mal eine Woche ist es her, dass das European Bike Festival am Faaker See endete. Doch Ruhe ist nicht eingekehrt. Im Gegenteil: Am heutigen Freitag haben sich zahlreiche Autobegeisterte in der Turbokurve versammelt, und stellten ihre Fahrzeuge zur Schau. Damit bleibt der frühere GTI-Hotspot auch noch Jahre nach der Absage des offiziellen Treffens eine beliebte Anlaufstelle für Tuningfans und solche, die es noch werden wollen.