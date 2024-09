Klimabonus nicht gekommen: „Warum ist das Geld noch nicht da?“

Innerhalb weniger Tage wurde vergangene Woche die Auszahlung des Klimabonus auf die Konten der anspruchsberechtigten Österreicher abgeschlossen. Kürzlich hat sich nun eine Leserin an 5 Minuten gewendet. Sie selbst würde auf den Bonus noch warten. Da auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler auf Instagram gepostet hat, dass das Geld an insgesamt mehr als 7,8 Millionen Österreicher ausbezahlt wurde, fragt sich die Leserin gegenüber 5 Minuten nun: „Warum ist mein Geld noch nicht da?“

Klimabonus-Auszahlungen „ohne Probleme“ abgeschlossen

Auch das Klimaschutzministerium bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass die Überweisung des Klimabonus vergangene Woche „ohne Probleme“ abgeschlossen worden sei. Für jene Personen, die den Klimabonus aber per Brief und Gutscheinen bekommen, heißt es noch etwas länger warten. Während die Überweisungen nämlich binnen vier Tagen abgeschlossen waren, dauert die Zustellung der Briefe „noch bis etwa Ende Oktober“, heißt es aus dem Ministerium gegenüber 5 Minuten.

Was, wenn der Klimabonus dieses Jahr nicht kommt, obwohl ich alle Kriterien erfülle?

Auch für den Fall, wenn man den Klimabonus bis zum Ende des Postversands noch nicht erhalten hat, hat das Ministerium eine Lösung parat. „Wenn man den Klimabonus nach Ende des Postversands noch nicht erhalten hat, obwohl man das ganze Jahr am selben Ort gewohnt hat, kann man sich bei unserer Service Hotline unter der Telefonnummer 0800 8000 80 melden. Dort helfen die Mitarbeiter direkt und unkompliziert, damit alle zu ihrem Klimabonus kommen“, erklärt man weiter. All jene Personen, die in Österreich leben und den Klimabonus bisher nicht erhalten haben, müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Bei wem kommt der Klimabonus 2024 erst später?

Aus unterschiedlichen Gründen könnte es übrigens auch sein, dass man den Klimabonus erst im Frühjahr 2025 oder sogar gar nicht bekommt. Erst im Frühjahr bekommen den jährlichen Bonus jene Menschen, die im ersten Halbjahr innerhalb von Österreich umgezogen, nach Österreich gezogen oder geboren worden sind und dementsprechend nicht 183 Tage am selben Ort in Österreich gelebt haben. Wer den Bonus gar nicht bekommt, erfahrt ihr übrigens hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

Wie viel Geld gibt es beim Klimabonus 2024?

In diesem Jahr werden in Form des Klimabonus an (fast) alle österreichischen Haushalte bis zu 290 Euro ausbezahlt. Dabei kommt der Bonus regional gestaffelt auf die Konten der Österreicher und kann zwischen 145 und eben 290 Euro ausmachen – je nachdem, wo man wohnt. Eine Karte zeigt zudem, wie viel Geld ihr in eurer Gemeinde bekommt. Mehr dazu hier: Klimabonus 2024: Diese Karte zeigt, wie viel Geld du heuer bekommst.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlungshöhe: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro.