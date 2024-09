Wegen Unwetter: Babler und Nehammer sagen Wahlkampf ab

Österreich bereitet sich auf das Schlimmste vor. Die kommenden Tage soll der Dauerregen anhalten. Vor Hochwassern wird gewarnt. Aufgrund der Unwetter-Lage unterbrechen der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und SPÖ-Chef Andreas Babler ihren Wahlkampf.

Nehammer: „Der Wahlkampf macht Pause“

Nehammer dazu auf X (vormals Twitter): „Die Unwetterlage in Österreich erfordert unsere volle Konzentration auf allen Ebenen. Der Wahlkampf macht Pause. Bund, Länder, Gemeinden und Einsatzkräfte sind gut koordiniert. Danke allen, die jetzt und in den nächsten Tagen im Einsatz stehen!“ Nehammer stehe im engen Kontakt mit dem Krisenstab, wie es heißt.

Die Unwetterlage in Österreich erfordert unsere volle Konzentration auf allen Ebenen. Der Wahlkampf macht Pause. Bund, Länder, Gemeinden und Einsatzkräfte sind gut koordiniert. Danke allen, die jetzt und in den nächsten Tagen im Einsatz stehen! https://t.co/iJ8kbyqT3c — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 13, 2024

Babler: „Als Bürgermeister trage ich die Verantwortung, hier auch durchgängig für meine Stadt da zu sein“

Babler wird als Bürgermeister der Stadtgemeinde Traiskirchen (NÖ) ganz für seine „Stadt da sein“, wie er in einer Stellungnahme betont: „Wir haben unseren Tourtermin in Kärnten abgesagt, weil unser Land starke Unwetter und Hochwasser erwartet. Als Bürgermeister trage ich die Verantwortung, hier auch durchgängig für meine Stadt da zu sein. Danke allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfer:innen in ganz Österreich.“

Wir haben unseren Tourtermin in Kärnten abgesagt, weil unser Land starke Unwetter und Hochwasser erwartet. Als Bürgermeister trage ich die Verantwortung, hier auch durchgängig für meine Stadt da zu sein. Danke allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfer:innen in ganz Österreich. pic.twitter.com/Cz2ylDtuFl — Andi Babler (@AndiBabler) September 13, 2024

Nehammer bei Lagebesprechungen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hielt am Freitagabend im Bundeskanzleramt eine Lagebesprechung mit Expertinnen und Experten ab und stand in Kontakt mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). „Derzeit sind fast alle Bundesländer von extremen Regenfällen, teils auch von Schneefall, betroffen. Die kommenden Tage stellen daher eine enorme Herausforderung für alle Einsatzkräfte dar. Feuerwehren, Zivilschutz, Polizei und Bundesheer sind in hoher Einsatzbereitschaft, um überall dort zu helfen, wo Unterstützung benötigt wird“, hieß es aus dem Kanzleramt. Nehammer hat die für das Wochenende geplanten Wahlkampftermine abgesagt. Der Bundeskanzler wird Samstagmittag an einer Lagebesprechung des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) mit den Landesleitzentralen im Innenministerium teilnehmen. (APA, red. 13.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2024 um 20:05 Uhr aktualisiert