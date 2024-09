Schnee und Sturm: Urlauber-Paar geriet in der Ankogelgruppe in Bergnot

Die beiden 18-Jährigen waren bereits am 9. September 2024 zu der hochalpinen Wanderung im Bereich der Ankogelgruppe in Mallnitz (Kärnten) aufgebrochen. Die Tour führte sie über mehrere Tagesetappen von Mallnitz in Richtung Malta. Aufgrund des bereits vorhergesagten Wintereinbruches mussten die beiden am 12. September 2024 jedoch ihre Tour abbrechen und in einer Selbstversorgerhütte nächtigen.

Urlauber-Paar versuchte sich trotz Schlechtwetter am Abstieg

Am Freitag traten sie dann den Abstieg in Richtung Mallnitz an – trotz des Neuschnees und starken, stürmischen Wind. Aus den steilen Berghängen lösten sich jedoch Lawinen und schließlich verloren die Wanderer die Orientierung. „Es gelang ihnen jedoch, zur Selbstversorgerhütte zurückzukehren“, heißt es seitens der Polizei. Dort setzten die Urlauber schließlich einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung Mallnitz und der Apinpolizei sowie ein Notarzthubschrauber und der Polizeihubschrauber bargen die zwei leicht unterkühlten Wanderer letztendlich bei schwierigen Witterungsverhältnissen auf einer Seehöhe von 2.248 Metern.