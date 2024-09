Opas Teich wird zur Falle: Kärntner muss von Feuerwehr gerettet werden

Veröffentlicht am 13. September 2024, 20:00 / ©pixabay/ Huskyherz

Der 21-jährige Wolfsberger ließ am heutigen Freitag, dem 13. September, das Wasser aus dem Fischteich seines Großvaters ab. „Aus Neugierde stieg der 21-Jährige in den Teichschlamm, um zu prüfen, wie tief dieser sei. Er versank sofort bis auf Höhe der Hüfte und konnte sich nicht mehr selbst befreien“, berichtet die Polizei. Der junge Mann schrie laut um Hilfe, was ein Nachbar hörte und sofort herbeieilte.

Feuerwehr-Einsatz

Mit einem Seil versuchte der Nachbar, den Versunkenen herauszuziehen. Es gelang ihm jedoch nicht. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr. „Diese konnte den Mann mittels Leiter und Seil befreien. Die Feuerwehr St. Paul im Lavanttal war mit 3 Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Der 21-Jährige wurde beim Vorfall nicht verletzt“, heißt es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.