Brandeinsatz in St. Radegung: 30 Feuerwehrleute rücken aus

Heute Nachmittag kam es zu einem Brandereignis in St. Radegung.

In Heizraum

Heute Nachmittag kam es zu einem Brandereignis in St. Radegung.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 20:09 / ©BMI / Egon Weissheimer

Gegen 14 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand auf einem Anwesen in der Gemeinde St. Radegund gerufen. „An der Einsatzörtlichkeit konnte der Brandherd im Heizraum im Kellergeschoß lokalisiert werden. Die Löscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren St. Radegund und Rinnegg, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz waren, konnte um 14:30 Uhr erfolgreich mit ‚Brand Aus‘ beendet werden, informiert die Polizei.

Personen wurde nicht verletzt

Zur genauen Brandursachenermittlung wurde ein Bezirksbrandermittler beigezogen. „Der Brand ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen Kabelbrand entstanden“, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.