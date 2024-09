Deutscher (37) stiehlt Auto – baut schweren Unfall

Am heutigen Freitag, dem 13. September, stahl ein 37-jähriger Deutscher auf einem Firmengelände in Kematen ein unversperrtes Auto. Er wollte mit dem gestohlenen Fahrzeug zu zu seiner Wohnadresse in Deutschland fahren. Gegen 12.50 Uhr befuhr er mit dem gestohlenen Auto die Völser Landstraße (L11) in östliche Richtung, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam, der von einem 82-jährigen Österreicher gelenkt wurde.

Autos von Straße geschleudert

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und kamen im Straßengraben zum Stillstand. Beide Unfalllenker wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Kematen und Rettungskräften aus den Fahrzeugen geborgen. Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Der 82-jährige Österreicher zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde ebenfalls in das Landeskrankenhaus Innsbruck transportiert.