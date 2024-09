Ladendiebin (21) wird auf frischer Tat erwischt – dreht komplett durch

Es war ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der die 21-jährige Ungarin dabei beobachtete, wie sie am gestrigen Donnerstag, dem 12. September, um 16.45 Uhr, Lebensmittel einsteckte und ohne diese zu bezahlen, an der Kassa vorbeiging. Als der Mitarbeiter die Frau zur Rede stellte, schlug sie auf ihn ein. „Auch den Beamten gegenüber war die 21-Jährige von Anfang an aggressiv. Sie versuchte mehrmals, die Beamten zu attackieren und diese auch zu bespucken“, heißt es von der Polizei. Die Frau wurde letztlich wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.