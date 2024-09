Grazer Wirte nach Event-Absage: „Wir steirern trotzdem auf“

Das Aufsteirern in Graz wurde abgesagt, diese traurige Nachricht verkündeten die Veranstalter am Freitag. Die Veranstaltung hätte bereits morgen ihren Auftakt finden sollen. Die Vorbereitungen dafür waren heute noch in vollem Gange. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass das diesjährige Aufsteirern Festival – in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden – für das gesamte Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterprognose leider abgesagt werden muss“, hieß es dann aber in einer offiziellen Stellungnahme. Die Sicherheit aller Teilnehmer, Mitarbeiter und Besucher gehe vor, wurde weiters ergänzt. „Die Entscheidung war ohne Alternative“, betont auch die Bürgermeisterin Elke Kahr.

„Aufsteirern-Feeling“ in Grazer Lokalen

Einige Grazer Wirte aber „trotzen dem Wetter“. Sie wollen dennoch feiern, nur halt indoor. „Um den vielen angereisten Gästen trotzdem ‚Aufsteirern Feeling‘ bieten zu können“, so die Begründung. Deshalb wird es in vielen Lokalen in der Grazer Innenstadt am Wochenende trotzdem Programm geben.

Diese Lokale machen mit

Mit dabei sind die Lokale Bar Amouro, Goldkost, Cafe Glockenspiel, Hasenstall, El Gaucho, Landhauskeller, Gösserbräu, El Pescador und Cafe Promenade. Auch die Aufsteirern-Party in der Mausefall soll wie geplant stattfinden. „Eini in de Ledahosn! Mädls mocht‘s eich fesch. Obwohl das große Fest abgesagt wurde, gilt bei uns: Wir steirern trotzdem auf! Kommt vorbei und macht mit uns gemeinsam das Aufsteirern 2024 unvergesslich!“, so heißt es in einer Ankündigung.