Tagelanger Dauerregen: Bauern bangen um Ernte

Die Starkniederschläge können Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursachen, vor allem an Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, Sojabohnen und Kürbis, hieß es von der Hagelversicherung auf APA-Anfrage. Durch Sturmböen seien zudem Glas- und Folienhäuser sowie Hagelschutznetze gefährdet. Im laufenden Jahr führten extreme Wetterbedingungen laut Hagelversicherung bis Anfang September zu einem Gesamtschaden von 250 Millionen Euro in der Landwirtschaft, davon 150 Millionen Euro aufgrund der Dürre und 100 Millionen durch Frost, Hagel, Sturm und Überschwemmung. (APA, 13.09.2024)