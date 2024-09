Einsatz in Eggenberg: Baum stürzt auf Karl-Morre-Straße in Graz

Heute Mittag fiel ein Baum auf eine Straße in Graz.

Heute Mittag fiel ein Baum auf eine Straße in Graz.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 21:19 / ©Konstantin Knechtel

Heute Mittag stürzte ein Baum auf die Karl-Morre-Straße in Eggenberg. Die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass es dort gegen 12 Uhr einen Einsatz gegeben hat, bei dem auch eine Person leicht verletzt wurde. Diese begab sich daraufhin in ein Krankenhaus. Eine Strom- beziehungsweise Internetleitung wurde beschädigt, weshalb es zu einem kurzen Ausfall kam. „Ansonsten gab es keine Schäden. Die Straße war wegen den Aufräumarbeiten für eine halbe Stunde gesperrt“, so Manfred Gruber, Sprecher der Polizei im Gespräch mit 5 Minuten.