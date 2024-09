Vom Tennengau bis nach Wien: Österreich versinkt im Regen

Auch am Samstag halten die Regenschauer an.

Auch am Samstag halten die Regenschauer an.

Nördlich des Alpenhauptkammes regnet es am Samstag viel und intensiv, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 800 und 1.200 Metern Seehöhe. „Bei kräftigerem Regen kann sie inneralpin auch in manche Täler absinken“, prognostizieren die Fachleute. Zudem weht der Wind in höheren Lagen und am Alpenostrand stürmisch aus West bis Nordwest. Die Temperaturen bewegen sich den ganzen Tag über zwischen 4 und 12 Grad.