Langfinger (48) ging mit präparierter Tasche „einkaufen“

Der 48-jährige Slowake hatte eine speziell präparierte Einkaufstasche bei sich, in der sich neben einigen Bekleidungsstücken auch ein Seitenschneider und ein Stanleymesser befanden. Der 48-Jährige wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag, dem 12. September, gegen 12 Uhr in Wien-Favoriten.