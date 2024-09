Unwetter in der Steiermark: Überschwemmungen und Schneebruch möglich

Die Wetterlage in der Steiermark soll sich am Samstag weiter zuspitzen.

Wetter am Samstag

Die Wetterlage in der Steiermark soll sich am Samstag weiter zuspitzen.

Veröffentlicht am 13. September 2024, 21:44 / ©FF Hall

„Am Samstag bleibt es ganztags trüb und vor allem im Norden regnet und schneit es anhaltend und ergiebig. Es sind große Niederschlagsmengen zu erwarten. Einerseits fällt dieses als Regen (Überschwemmungen), andererseits als Schnee (Schneebruch). Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen Tallagen und 1200m Höhe“, prognostiziert die GeoSphere Austria.

Sturmböen und kalte Temperaturen

Vom Oberen Murtal bis ins Vorland sorgt der starke Nordwind vorerst zwar kaum für Regen, dies soll sich jedoch am Nachmittag ändern. „Der Nordwestwind weht lebhaft bis stürmisch mit Böen zwischen 50 und 90 km/h. Bitte die Wetterwarnungen und Anweisungen der Behörden beachten!“, so der ausdrückliche Appell des Wetterdienst. Nach Frühwerten zwischen 0 und 7 Grad bleibt es auch tagsüber kühl mit Höchstwerten zwischen 2 und 10 Grad in der Obersteiermark und bis zu 14 Grad im Südosten.