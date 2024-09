Schwer verletzt: Paket-Zusteller übersah Fußgängerin (63)

Zell am See/ Salzburg

Ein 51-jähriger Zusteller fuhr mit seinem Firmenfahrzeug nach einer Paketzustellung rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 63-jährige Einheimische rechtsseitig der Straße in unmittelbarer Nähe. Der Fahrer bemerkte die Fußgängerin zu spät und es kam zu einer Kollision. Der Lenker leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Frau mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in das Tauernklinikum nach Zell am See geflogen. Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest beim Fahrer verlief negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange.