Nach Hitzerekorden: Jetzt sind auch Kälterekorde gepurzelt

So kalt wie noch nie in der ersten Septemberhälfte seit Aufzeichnungsbeginn war es am 13. September 2024 in gleich fünf Landeshauptstädten

Zahlreiche Hitzerekorde hat es in diesem Jahr bereits gegeben, so wurde beispielsweise Anfang April der früheste Tag mit 30 Grad in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen, viele Monate waren „so heiß wie noch nie“ – ebenfalls seit Beginn der Aufzeichnungen. Am gestrigen 13. September sind aber gleich in mehreren Landeshauptstädten die Kälterekorde gepurzelt.

„Tief Anett“ hat nicht nur Kälte sondern auch Starkregen und Schnee im Gepäck

Obwohl der September spätsommerlich warm begonnen hatte und mit teils deutlich über 30 Grad es noch einmal richtig in sich hatte, purzeln wenige Tage später Kälterekorde in einigen Landeshauptstädten. „Tief Anett“ bringt nämlich nicht nur extremen Starkregen und Schneefall mit sich. Mehr dazu hier: Warnung vor Schnee, Starkregen & Co.: Was Österreich jetzt erwartet. Ein regelrechter Wetterumschwung hat nämlich dafür gesorgt, dass die Temperaturen in nur wenigen Tagen um teils 20 Grad gefallen sind.

Hier sind die Kälterekorde in Österreich gepurzelt

Wie „wetterblog.at“ auf der Social Media-Plattform „X“ berichtet, war es gestern in Wien, Linz, Eisenstadt, St. Pölten und Salzburg nämlich so kalt wie noch nie in der ersten Septemberhälfte seit Aufzeichnungsbeginn. So hatte es in Eisenstadt 8,9 Grad, davor lag der Minus-Rekord bei 11 Grad aus dem Jahr 2008. In St. Pölten hatte es 8,6 Grad (zuvor 9,3 Grad), in Wien 8,4 Grad (zuvor 9,7 Grad), in Linz 8,2 Grad (zuvor 9,5 Grad) und in Salzburg 7,5 Grad (zuvor 8,1 Grad). Besonders kalt war es auch in Innsbruck mit 7,3 Grad, der Kälterekord in der ersten Septemberhälfte datiert aber aus dem Jahr 2007 und betrug mit 7,2 Grad noch etwas weniger.

So kalt war es gestern in den Landeshauptstädten: Innsbruck: 7,3 Grad

Salzburg: 7,5 Grad (Kälterekord)

Linz: 8,2 Grad (Kälterekord)

Wien: 8,4 Grad (Kälterekord)

St. Pölten: 8,6 Grad (Kälterekord)

Eisenstadt: 8,9 Grad (Kälterekord)

Bregenz: 11,1 Grad

Graz: 11,1 Grad

Klagenfurt: 12,2 Grad