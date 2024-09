Prügelei endet für Jugendlichen im Krankenhaus

Gestern haben sich in Spittal an der Drau auf einem Spielplatz mehrere Jugendliche und der Stiefvater einer der Jugendlichen geprügelt.

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 14. September 2024

Zwei Jugendliche aus Kärnten sind gestern spätnachmittags auf einem Spielplatz in Spittal an der Drau in Streit geraten. Grund dafür war laut der Polizei eine Diskussion und anschließende Rangelei aufgrund einer Tabakware. Der verletzte 16-Jährige hat anschließend die Örtlichkeit verlassen und ist wenig später mit einem weiteren 15-Jährigen zurückgekommen. Zu zweit haben sie den Beschuldigten daraufhin zur Herausgabe von Tabakwaren genötigt, ansonsten würden sie Anzeige erstatten. Zudem nahmen sie ihm auch seinen Mopedschlüssel ab.

Allen Beteiligten flattert nun Anzeige ins Haus

Um den Streit zu schlichten, ist dann noch der Stiefvater jenes 15-Jährigen dazugekommen, der den 16-Jährigen mit Pfefferspray besprüht hat. Der Stiefvater versetzte dem zweiten 15-Jährigen dabei einen Schlag ins Gesicht, wodurch auch der verletzt wurde und sich selbstständig ins Krankenhaus begab. Der Pfefferspray wurde dem Jugendlichen abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Alle Beteiligten werden nun bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.