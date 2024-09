Starke Stürme in der Steiermark: Tausende Haushalte ohne Strom

Heftige Stürme und Windböen haben in der Nacht schwere Schäden am Stromnetz in Teilen der Ost- und Obersteiermark sowie im Umland östlich von Graz verursacht. Laut Energie Steiermark sind derzeit 77 Trafostationen außer Betrieb, und mehr als 4000 Haushalte sind von den Stromausfällen betroffen. „Alle verfügbaren Einsatzkräfte der Energienetze Steiermark sind bereits vor Ort, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen“, erklärte Energie Steiermark in einem Posting. Die lokalen Bedingungen erschweren jedoch die Arbeit: „Die orkanartigen Stürme machen diese Arbeiten zu einer großen Herausforderung.“ Hier kannst du die aktuelle Lage für deinen Wohnort abchecken.

Italientief: Erster Schnee in der Region

Das Unwetter wurde von einem Italientief ausgelöst, das nicht nur kühle Temperaturen, sondern auch die ersten Schneefälle in die Region brachte. Bereits gestern überraschte Frau Holle einige höher gelegene Regionen: Auf dem Schöckl bei Graz fielen die ersten Flocken. Dieser plötzliche Wetterumschwung hat viele Bewohner der Steiermark verunsichert. Fragen wie „Brauche ich jetzt schon Winterreifen?“ werden gestellt. Tatsächlich gilt in einigen Regionen bereits eine Winterreifenpflicht, und es kam schon zu ersten Straßensperren aufgrund der winterlichen Verhältnisse und umgestürzter Bäume. Die Situation könnte sich noch verschärfen, da am Wochenende Sturmböen von bis zu 120 km/h erwartet werden – insbesondere in den Randgebirgen und höheren Lagen der Steiermark.