Starker Wind sorgt für erste Feuerwehreinsätze in Kärnten

Vor allem im Bezirk Spittal an der Drau hat es in der Nacht auf den heutigen Samstag, 14. September, bereits kräftiger gestürmt. So musste gestern Abend die Mallnitzer Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baumes ausrücken. Dort wurden laut „österreichischer Unwetterzentrale“ auch bereits 91 km/h seit Mitternacht gemessen.

Auch rund um den Katschberg gab es Einsätze wegen des Windes

Ebenfalls im Einsatz standen die Feuerwehren rund um den Katschberg. „Aufgrund des vorherrschenden Windes wurden wir gestern Abend am Katschberg und heute morgen im Bereich Brugg bereits zur Beseitigung von umgestürzten Bäumen gerufen“, berichtet etwa die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg. Wie das Wetter in Kärnten am Wochenende wird, erfahrt ihr hier: Sturm und Regen im Anmarsch: Wochenendwetter bleibt in Kärnten unbeständig.