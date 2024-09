LKW-Brand: Nach Unfall geht Fahrzeug in Flammen auf

Ein Lkw geriet nach einem Unfall in Brand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig mit Hilfe von Passanten retten.

Ein Lkw geriet nach einem Unfall in Brand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig mit Hilfe von Passanten retten.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 08:23 / ©FF Eberndorf

Am Freitag, 13. September 2024, gegen 21.20 Uhr, gab es auf der B189 in Richtung Fernpass einen Unfall. Ein 58-jähriger Ukrainer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Klein-LKW, vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit.

Klein-LKW in Flammen

Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, rutschte in einen Graben und prallte gegen ein Betonelement einer Wasserführung. Zehn Minuten später fing der LKW Feuer. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem Fahrer, rechtzeitig auszusteigen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der LKW bereits in Flammen.

Straße gesperrt: Nach LKW-Brand

Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für etwa 45 Minuten gesperrt.