Sturm sorgt für Stromausfälle in Kärnten: 1.800 Haushalte betroffen

Der Strom ist in vielen Teilen Kärntens ausgefallen, die Monteure der "Kärnten Netz GmbH" sind aber bereits im Einsatz.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 08:26 / ©Kelag

Wegen des starken Windes ist es heute Früh in vielen Kärntner Haushalten plötzlich wieder finster geworden. „In der Nacht ist nicht so viel passiert, in den frühen Morgenstunden sind wir dann stärker vom Sturm getroffen worden. Ab 5 Uhr hat es dann erste, größere Störungen gegeben“, weiß Robert Schmaranz von der „KNG Kärnten Netz GmbH“ im Gespräch mit 5 Minuten.

Dieser Bezirk ist von den Stromausfällen am stärksten betroffen

Derzeit (Stand 8.20 Uhr) seien rund 1.800 Haushalte über fast ganz Kärnten unversorgt. Betroffen sind dabei die Bezirke Spittal, Villach-Land, Feldkirchen und Wolfsberg. Besonders stark hat es den Bezirk Spittal getroffen, dort gibt es größere Ausfälle in Dellach im Drautal, Irschen und Lind. Probleme gebe es aber auch in der Innerteuchen, beim Falkert und in Richtung Koralm im Bezirk Wolfsberg.

©Screenshot: „kaerntennetz.at“ Über das ganze Land verteilt gibt es derzeit Stromausfälle in Kärnten.

Wie geht es mit Stromausfällen weiter?

„Einen Teil konnten wir schon wieder versorgen, allerdings sind eben neue Ausfälle auch dazugekommen“, weiß Schmaranz. Eine Prognose wagt er jedenfalls nicht: „Es ist da immer die Frage, wie sich die Sturmfront entwickelt, dementsprechend ist eine Prognose natürlich schwierig.“ Das Team der „Kärnten Netz GmbH“ sei jedenfalls bereits dabei, die Störungen zu beheben. „Wir grenzen ein und reparieren“, so Schmaranz gegenüber 5 Minuten abschließend.

Auch Kärntens Feuerwehren im Sturmeinsatz

Übrigens: Nicht nur die „Kärnten Netz GmbH“ ist aktuell im Einsatz, um die Störungen zu beheben. Auch Kärntens Feuerwehren – speziell im Bezirk Spittal an der Drau – hatten gestern Abend und heute Früh schon einiges zu tun. Mehr dazu in: Starker Wind sorgt für erste Feuerwehreinsätze in Kärnten.