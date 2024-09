Sturmeinsätze in der Steiermark: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab

In der Steiermark beherrscht zurzeit starker Regen, Wind bis zu 120km/h und Schneefall das Wetter. Die Folgen: Umgestürzte Bäume und zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. Haushalte in der Steiermark sind ohne Strom. Auch gab es gestern noch mehr Einsätze, speziell in der Obersteiermark: Plötzlicher Wintereinbruch hält die steirischen Feuerwehren auf Trab. An manchen Straßen in der Steiermark herrscht Winterreifenpflicht. Und einige Straßen in der Steiermark sind gesperrt.

Hast du das Gefühl, dass Starkregen und Unwetter zunehmen? Ja, beinahe wöchentlich kommt es zu Gewittern, Überflutungen und Muren! Nein, heftige Gewitter gab es früher auch schon. Kann ich nicht beurteilen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

In Stattegg: Umgestürzter Baum und Pool-Abdeckung

In Stattegg wurde die Feuerwehr am Donnerstag, 13. September um 9.44 Uhr alarmiert, um einen umgestürzten Baum im Ortsteil Hohenberg zu entfernen. Nach rund 30 Minuten war die Straße wieder frei, und die Einsatzbereitschaft konnte wiederhergestellt werden. Am nächsten Morgen, am 14. September um 5.54 Uhr, musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Eine Pool-Abdeckung war vom Wind weggeweht worden. Die Feuerwehr konnte sie sichern, und nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

©FF Stattegg | Wegen Sturm und Regen sind mehrere Bäume umgestürzt. ©FF Stattegg | Die Feuerwehr musste während dem Unwetter mehrere umgestürzte Bäume entfernen. ©FF Stattegg | Umgestürzte Bäume blockieren mehrere Straßen während dem Unwetter. ©FF Stattegg | Die Poolbedeckung musste von der Feuerwehr wegen dem Unwetter befestigt werden.

Einsatz in Friesach Wörth: Umgestürzte Bäume wegen Unwetter

Auch die Feuerwehr Friesach Wörth war am Donnerstag, 13. September im Einsatz. Um 22 Uhr wurde ein Baum auf der Friesacherstraße gemeldet, der entfernt und die Straße gesäubert wurde.

©Feuerwehr Friesach Wörth | Wegen Unwetter: Mehrere Bäume blockieren aktuell die Straße. ©Feuerwehr Friesach Wörth | Feuerwehr dauerhaft im Einsatz: Bäume blockieren die Straße. ©Feuerwehr Friesach Wörth | Die Straßen müssen von Unwetter gesäubert werden.

In Pöllau: Ein Einsatz wegen Unwetter nach den anderen

Die Kameraden der Feuerwehr Pöllau waren den ganzen Tag, Freitag, über beschäftigt. Nach einer Baumbergung am Morgen und einem Brandalarm am Nachmittag folgten bis spät in die Nacht zahlreiche weitere Einsätze. Mehrere umgestürzte Bäume wurden mit Kettensägen und dem Teleskoplader geborgen. Der letzte Einsatz endete gegen 23 Uhr.

©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Feuerwehr Pöllau: Die Einsatzkräfte werden wegen dem Unwetter gefordert. ©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Wegen Unwetter: Mehrere umgestürzte Bäume werden bei der Feuerwehr gemeldet. ©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Mehrere Einsatzkräfte entfernen vom Unwetter umgestürzte Bäume auf der Straße. ©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Wegen Unwetter: Mehrere Straßen sind von Ästen und Bäumen blockiert. ©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Die Feuerwehr beseitigt mehrere Umgestürzte Bäume von den Straßen. ©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Wegen dem Unwetter: Die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun. ©reiwillige Feuerwehr Pöllau | Die umgestürzten Bäume vom Unwetter werden von der Straße entfernt.

In Vordernberg: Zwei Bäume wegen Unwetter umgestürzt

In Vordernberg wurden am Donnerstag, 13. September um 19.05 Uhr zwei Bäume auf der B115 von der Feuerwehr entfernt, die durch den Sturm umgestürzt waren. Kurz nach dem Einsatz folgte ein weiterer Einsatz, als ein weiterer Baum in der Nähe umgekippt war. Auch dieser wurde schnell beseitigt, und die Straße war wieder befahrbar.

©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Wegen Unwetter: Zwei Bäume sind auch hier umgestürzt. ©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Die Feuerwehr hat einiges zu tun wegen dem Unwetter. ©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Zahlreiche Einsätze: Die Feuerwehr hat einiges zu tun. ©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Mehrere Bäume sind wegen dem Unwetter in der Steiermark umgestürzt. ©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Die Feuerwehr ist Tag und Nacht im Einsatz in der Steiermark. ©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Umgestürzte Bäume werden von den Straßen von den Feuerwehren entfernt. ©Freiwillige Feuerwehr Vordernberg | Blaulicht wegen Unwetter: Mehrere Feuerwehren in der Steiermark rücken aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 09:33 Uhr aktualisiert