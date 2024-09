400 GTI-Fans machen Nacht zum Tag – dann kommt die Polizei

Die Nacht zum Tag haben rund 400 GTI-Fans am Faaker See gemacht. Die Polizei ist daraufhin gekommen und hat Kontrollen durchgeführt.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 09:45 / ©Leserfoto

Zahlreiche GTI-Fans haben sich wieder rund um die Turbokurve Arneitz beim Faaker See versammelt und ihre Autos zur Schau gestellt – wir haben berichtet. Gestern Abend war dann auch die Polizei vor Ort, wie ein Leser gegenüber 5 Minuten berichtete, und hat sich einen Überblick über die Lage verschafft. „Etwa 400 Personen waren bei dem Treffen beteiligt“, weiß ein Sprecher der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. „Auch Alkohol ist in rauen Mengen getrunken worden, einige Anzeigen sind bei der Polizei reingekommen.“

©rolli_tuning | Rund 400 GTI-Fans haben sich rund um den Faaker See wieder versammelt. ©rolli_tuning | Am Parkplatz bei der Turbokurve Arneitz haben sie es sich gestern Abend „gemütlich“ gemacht.

Polizei hat GTI-Fans „schon im Vorfeld beobachtet“

Doch nicht die Anzeigen waren es, die die Polizei auf den Plan gerufen haben. „Wir haben das Ganze schon im Vorfeld beobachtet und gewusst, dass das Treffen in kleinerem Rahmen stattfinden wird“, so der Polizist. Prinzipiell sei aber „nichts außergewöhnliches“ geschehen. „Wir hatten die Lage unter Kontrolle, es hat mehrere Übertretungen gegeben.“ Genaueres könne aktuell noch nicht gesagt werden. Nur: „Heute Abend werden wir wieder Streifen hinschicken und dort in der Gegend vermehrt unterwegs sein.“