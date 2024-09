Abschied von Schönbrunn: Große Pandas kehren nach China zurück

Abschied nach Jahren in Wien

Die beiden Pandas, die in Schönbrunn geboren wurden, spielten eine wichtige Rolle als Botschafter für ihre bedrohte Art. Nun kehrten sie gemäß chinesischer Tradition in ihre Heimat zurück. Dort werden sie in einer auf ältere Pandas spezialisierten Station betreut. „Unsere Besucherinnen und Besucher werden nicht lange auf Große Pandas verzichten müssen. In naher Zukunft wird ein junges Panda-Paar einziehen“, kündigte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck an.

©Daniel Zupanc Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck, chinesische Botschafterin QI Mei, Aufsichtsratsvorsitzender der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H., Kanzler a.D. Wolfgang Schüssel und Generalsekretärin Eva Landrichtinger vor dem Gehege.

Zehnstündiger Flug nach Chengdu

Am Freitagabend hob ein chinesisches Frachtflugzeug mit Yang Yang und Yuan Yuan vom Wiener Flughafen ab. Begleitet von reichlich Bambus, Süßkartoffeln und Wasser, verbrachten die Pandas die Reise mit Fressen und Schlafen. An Bord waren ihre langjährige Pflegerin Renate Haider und ein Mitarbeiter der chinesischen Panda-Station, der die Tiere bereits in Wien kennengelernt hatte.

Zusammenarbeit für den Artenschutz

Die erfolgreiche Kooperation zwischen dem Tiergarten Schönbrunn und der China Wildlife Conservation Association wurde um zehn weitere Jahre verlängert. Ziel ist es, den Schutz und Erhalt der Großen Pandas und ihres Lebensraums weiter zu fördern.

Ein neues Panda-Erlebnis

Während der kurzen „pandalosen“ Zeit wird die Panda-Anlage modernisiert, um den Besuchern ein neues Erlebnis zu bieten und den Tieren mehr Platz zu schaffen. Zusätzlich wird es eine Fotoausstellung mit besonderen Momenten der Panda-Haltung im Tiergarten Schönbrunn geben.