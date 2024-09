Hochrindl: Orkanartiger Wind reißt rund 20 Bäume um

Die Feuerwehr stand am Hochrindl im Einsatz, weil rund 20 Bäume umgeknickt sind.

14. September 2024

Orkanartige Windböen haben heute Früh Teile Kärntens heimgesucht. Im Bezirk Spittal hat es daraufhin sowohl gestern Abend als auch heute Früh mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. Auch im Bereich der Hochrindl (Bezirk Feldkirchen) sind gegen 6.15 Uhr rund 20 Bäume umgeknickt und zum Teil entwurzelt worden.

©FF Rennweg am Katschberg | Auch im Bezirk Spittal an der Drau mussten die Feuerwehren umgekippte Bäume beseitigen. ©FF Rennweg am Katschberg | Der Sturm hat für einige Einsätze gestern Abend und heute Früh gesorgt. Bäume sind dabei durch den starken Wind auf die Straßen gefallen.

Umgestürzte Bäume haben Hochrindl Landesstraße verlegt

„Die Bäume stürzten im Schußgraben über die Fahrbahn der Hochrindl Landesstraße (L65)“, so die Beamten. Die Straße musste daraufhin für die Dauer der Aufräumarbeiten bis 8.30 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Ebene Reichenau und die Straßenmeisterei Feldkirchen. Durch die umgestürzten Bäume wurden einige Meter der Leitschienen stark beschädigt.

Sturm sorgte auch für Stromausfälle in Kärnten

Der Wind hat vor allem in den frühen Morgenstunden heute auch für einige Stromausfälle in Kärnten gesorgt. Vor allem im Norden des Landes sind daraufhin rund 1.800 Haushalte ohne Strom gewesen, wie Robert Schmaranz von der „KNG Kärnten Netz GmbH“ gegenüber 5 Minuten erklärte. Mehr dazu hier: Sturm sorgt für Stromausfälle in Kärnten: 1.800 Haushalte betroffen.