Laute Schreie: Pensionist (79) stellt jungen Einbrecher (22)

Gleich mehrere Polizeistreifen sind zu dem Wohnhaus in Klagenfurt ausgerückt.

Gleich mehrere Polizeistreifen sind zu dem Wohnhaus in Klagenfurt ausgerückt.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 10:36 / ©5 Minuten

Nach kurzer Zeit sind gleich mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt beim Wohnhaus eingetroffen und haben aus dem Keller laute Schreie wahrgenommen. Sofort liefen sie runter und stellten fest, dass der 79-Jährige einen jungen Mann mit Körperkraft am Boden fixierte. Die Polizisten übernahmen in Folge die Fixierung. Der junge Mann, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, wurde in weiterer Folge festgenommen.

22-Jähriger konnte noch nicht befragt werden

Durch die Rangelei mit dem Tatverdächtigen wurde der 79-Jährige leicht verletzt. Der vermeintliche Einbrecher wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht, konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung aber noch nicht befragt werden. Bei ihm wurde zudem eine geringe Menge Kokain gefunden.