In der Öffentlichkeit: Drei Männer attackieren 20-Jährigen

Gestern Abend saß ein 20-Jähriger auf einer Parkbank im Bereich des Schüttauplatzes, als drei ihm unbekannten Männer auf ihn zukamen. Nach einer kurzen Konversation, sollen die drei Unbekannten auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben bis er zu Boden fiel. Dort sollen sie ihn weiter attackiert haben. Die drei Männer sollen ihn bedroht und seine Wertgegenstände an sich genommen haben. Danach flüchteten die Tatverdächtigen Richtung Kaisermühlendamm. Eine Sofortfahndung nach den Männern verlief negativ. Der 20-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt, lehnte jedoch einen Transport in ein Krankenhaus ab und wurde in häusliche Pflege entlassen. Die Ermittlungen sind im Gange.