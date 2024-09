Streit: Ehemann wegen Bedrohung und Körperverletzung festgenommen

Gestern Abend wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen Eheleuten alarmiert. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, befanden sich der 51-jährige Ehemann und seine 48- jährige Frau in der Wohnung. Ebenso anwesend waren die zwei Kinder des Ehepaars. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Mann seine Frau im Zuge einer Auseinandersetzung mehrmals bedroht und auch leicht verletzt haben soll. Der 51-Jährige (Stbg.: Österreich) wurde in weiterer Folge wegen des Verdachts der schweren Nötigung vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Der 51-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.