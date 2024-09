Dramatischer Almabtrieb: „Wir waren bis zur Hüfte im Schnee“

Dramatische Szenen haben sich beim Almabtrieb am Tschiernock (Gemeinde Seeboden, Bezirk Spittal an der Drau) abgespielt. Andreas Schwarzfischer aus dem Bezirk Spittal war mit zwei Kollegen am gestrigen Freitag, 13. September, vor Ort. Der plötzliche Wetterumschwung und Kälteeinbruch bereitete dabei große Probleme. „Wir sind raufgefahren und mussten mehrmals stehen bleiben. Erst wegen umgefallener Bäume, dann weil Schnee gelegen ist“, erzählt er gegenüber 5 Minuten. Am Berg waren noch fünf Pferde von ihnen.

Tiere waren in Panik

Bei der Schneegrenze mussten die drei dann das Auto stehen lassen und zu Fuß weiter. „Nach vier Stunden haben wir die Pferde dann gefunden, da oben ist aber nicht nur viel Schnee gelegen sondern auch ein brutaler Sturm gegangen. Der hat uns fast weggeweht“, so Schwarzfischer weiter. Die Tiere wollten dann ebenfalls nicht so recht mitgehen. „Sie waren in Panik, sind von Baum zu Baum geflüchtet.“

„Da war so viel Schnee…“

Irgendwie hätten sie es dann doch geschafft, sie runterzutreiben, plötzlich seien aber die Jungen wieder abgehaut. „Dann mussten wir wieder rauf und sie suchen“, erinnert sich Schwarzfischer im Gespräch mit 5 Minuten. „Die Spuren konnten wir glücklicherweise noch sehen und die Pferde wieder runtertreiben.“ Insgesamt zwölf Stunden lang habe es gedauert. „Da war so viel Schnee, wir sind teilweise bis zur Hüfte im Schnee festgesteckt, es war dramatisch.“

„Das hätte auch schiefgehen können“

Er wisse gar nicht mehr, wie sie das geschafft hätten. „Wir sind aber auf jeden Fall heilfroh. Das hätte auch schiefgehen können. Wenn wir sie nicht mehr gefunden hätten, glaub ich nicht, dass sie die Nacht noch überlebt hätten“, so Schwarzfischer weiter. Es seien außerdem immer noch Tiere oben. „Zwei Esel und einen Muli haben sie noch nicht gefunden. Hoffentlich finden sie die heute noch lebend“, meint er und fügt abschließend noch hinzu: „Dieses Jahr war es früher leider nicht möglich, wir hatten unaufschiebbare Termine. Aber nächstes Jahr machen wir das so sicher nicht mehr, da holen wir sie eine Woche früher runter.“