Nach schwerem Trading-Betrug: 30-Jähriger Mittelsmann verhaftet

Veröffentlicht am 14. September 2024, 11:44 / ©pexels

Den Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Wirtschaftskriminalität – Gruppe Rottenschlager, gelang es mit der Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), am 12.09.2024 einen 30-jährigen ukrainischer Staatsangehörigen wegen des Verdachts des schweren Betrugs festzunehmen.

Brachte Opfer dazu hohe Geldbeträge zu investieren

Der Mann steht im Verdacht als Mittelsmann, sein Opfer über eine Trading-Plattform dazu gebracht zu haben, hohe Geldbeträge zu investieren. Die Investitionen erfolgten teilweise mittels Überweisungen, jedoch kam es auch zu zwei persönlichen Übergaben.

Als sich das Opfer einen Teil seines investierten Geldes auszahlen lassen wollte, kam es zu Komplikationen und der 37-Jährige wurde skeptisch und wandte sich an die Polizei.

Der 30-jährige Tatverdächtige zeigte sich in seiner Einvernahme geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.