Beliebtes Café vorerst geschlossen: „War nicht nur ein Arbeitsplatz“

Die Betreiberin des "Café Inge", Inge Wollinger, ist in den Ruhestand gegangen, ihr Café soll aber weiterbetrieben werden.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 12:07 / ©Marktgemeinde Bad Bleiberg

Weit über die Gemeindegrenzen sei das Café vor allem für die Mehlspeisen und die familiäre Wohlfühlatmosphäre bekannt und beliebt gewesen. Auch der Bürgermeister von Bad Bleiberg, Christian Hecher, hat sich in einer Aussendung bei Wollinger bedankt und ihr alles Gute für den Ruhestand gewünscht.

„Nach vielen wunderbaren Jahren…“

Die ehemalige Betreiberin wiederum hat sich schon vor zwei Wochen auf Facebook von ihren Gästen verabschiedet. „Nach vielen wunderbaren Jahren, in denen ich mein Café mit Leidenschaft und Freude betrieben habe, ist nun die Zeit gekommen, mich in den Ruhestand zu verabschieden“, schreibt sie dort. „Das Café war für mich nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Freundschaft“, so Wollinger weiter. Nun freue sie sich aber auf ihren neuen Lebensabschnitt und darauf, mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Hobbys zu verbringen.

Café soll neuen Betreiber bekommen

Vorerst wird das Café geschlossen, wie Hecher gegenüber 5 Minuten erklärt. Doch er verrät auch, dass das nicht ewig so bleiben soll. Das Café soll nämlich wieder einen neuen Betreiber bekommen, spruchreif sei aber noch nichts.