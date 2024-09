Neues Fitnessstudio in Klagenfurt: „Trainieren wie im Nachtclub“

Vor elf Jahren begann für Monika und ihren Mann Patrick eine besondere Reise. Heute sind sie stolze Eltern zweier Töchter, elf und vier Jahre alt. Kennengelernt haben sie sich bei einem Auslandsaufenthalt in Zürich.

Hochintensives Intervalltraining

Beide teilen die Liebe zum Sport und zur Organisation von Events. Vor vier Jahren kam dann die Idee, ein eigenes Fitnessstudio in der Karl-Marx-Straße 6 in Klagenfurt zu eröffnen. Monikas Bruder hatte bereits Fitnessclubs in Zürich und Dubai gegründet. Inspiriert von ihm, wollten sie etwas Ähnliches nach Kärnten bringen: Hochintensives Intervalltraining in einer Atmosphäre wie in einem Nachtclub.

©5 Minuten | Hochintensives Intervalltraining – und das noch dazu wie in einem Nachtclub.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 12:23 Uhr aktualisiert