Starkregen und Hochwasser: Dramatische Stunden stehen Österreich bevor

Vorbereitungen auf Evakuierungen in Niederösterreich

Die Hochwassersituation in Niederösterreich spitzt sich zu. „Einsatzorganisationen bereiten sich gemeinsam mit den Bezirkshauptleuten und Gemeinden auf Evakuierungen vor“, erklärte der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Die betroffenen Gemeinden in den Bezirken Zwettl, Horn, Krems und Tulln stehen kurz davor, offiziell als Katastrophengebiete erklärt zu werden. Erste Evakuierungen in Gartensiedlungen und Zweitwohnsitzen fanden bereits am Freitagabend statt.

„Stunden der Wahrheit“ für den Hochwasserschutz

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner warnte nach einer Lagebesprechung im Sicherheitszentrum Tulln vor den „Stunden der Wahrheit“ für den Hochwasserschutz. Insbesondere im Waldviertel stehen Herausforderungen in historischer Dimension bevor. Um das Hochwasser zu kontrollieren, wird Wasser aus den drei Kamp-Stauseen abgelassen, so EVN-Sprecher Stefan Zach. Historische Hochwasser, wie jene im August 2002 und Juni 2013, sind in den Köpfen vieler Menschen noch präsent.

Alarmbereitschaft in Oberösterreich und Wien

Auch in Oberösterreich und Wien steigen die Pegel bedrohlich an. In Oberösterreich haben die Flüsse wie Vöckla, Ager und Enns bereits Hochwassergrenzen überschritten. Auch in Wien wächst die Sorge. Am Samstagmittag überschritt die Donau die kritische Marke von 5,30 Metern. Thomas Kozuh-Schneeberger von den Wiener Gewässern bestätigt eine stark steigende Tendenz und eine Hochwassergefahr, die die Stadt bis mindestens Dienstag im Griff halten könnte.

Nehammer: „Lage am Kamp bereitet die größten Sorgen“

Nach einer Krisensitzung in Wien äußerte sich Bundeskanzler Karl Nehammer zur ernsten Lage, besonders im Kamptal. Evakuierungen laufen, und der Bund stehe bereit, um die betroffenen Regionen zu unterstützen. Eine Wiederholung der Hochwasserereignisse von 2002 und 2013 sei nicht ausgeschlossen. Nehammer dankte allen Einsatzkräften und Ehrenamtlichen und versicherte, dass das Bundesheer voll im Einsatz sei. Eine Wetterberuhigung wird frühestens Anfang nächster Woche erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 13:53 Uhr aktualisiert