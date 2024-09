Tiere in Not: Feuerwehr muss rund 200 Hasen, Schafe & Co. retten

Am heutigen Samstag, 14. September, wurde die Freiwillige Feuerwehr Arriach zu einem dringenden Einsatz während der Arriacher Dorftage gerufen. Während der internationalen Kleintierausstellung, bei der mehrere hundert Tiere wie Kaninchen, Geflügel, Schafe, Ziegen und Ponys präsentiert wurden, erfasste eine Sturmböe die Veranstaltungszelte, wie das Öffentlichkeitsarbeits-Team des Bezirksfeuerwehrkommandos Villach-Land berichtet.

Ein Zelt von Sturmböe vollständig zerstört

Zwei Zelte haben dabei als Unterstand für die Tiere gedient, wobei eines durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Arriach gesichert werden konnte. Das zweite Zelt wurde jedoch von der starken Windböe erfasst und vollständig zerstört. „In einer schnellen Rettungsaktion konnten ca. 200 Kleintiere wie Hasen, Hühner und Tauben in ein benachbartes Gebäude gebracht werden. Bis auf wenige Tauben, die entflogen sind, konnten alle Tiere gerettet werden“, so die Florianis. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Arriach mit 20 Kameraden und die Polizeiinspektion Afritz am See.

©FF Arriach | Die Florianis haben die Kleintiere… ©FF Arriach | …in Sicherheit gebracht.

Sturm hat für zahlreiche Feuerwehreinsätze und Stromausfälle gesorgt

Zudem wurden bereits in der Nacht auf heute zahlreiche Feuerwehreinsätze gemeldet. So mussten Florianis aus dem Bezirk Spittal an der Drau wegen umgestürzter Bäume ausrücken, auch am Hochrindl sind 20 Bäume umgerissen worden. Weiters ist etwa in Obervellach ein Baum auf eine Oberstromleitung gefallen. „Da die Stromleitung über die B106 führt wurde die Straße von uns während der Berge- und Reparaturarbeiten komplett gesperrt“, heißt es seitens der Florianis auf Facebook. Der Strom war heute generell in Kärnten in hunderten, teils bis zu 1.800 Haushalten gänzlich weg. Mehr dazu hier: Sturm sorgt für Stromausfälle in Kärnten: 1.800 Haushalte betroffen.