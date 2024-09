Starkregen über der Steiermark: Über 100 Liter fielen hier vom Himmel

Meteorologen warnten bereits: Zwischen Freitag und Montag bis zu 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Im Norden der Steiermark gab es eine Menge an Niederschlag. Ob als Regen in den Tälern oder als Schnee auf den Bergen: Die Hochwassergefahr steigt.

100 Liter Niederschlag in der Steiermark

In den letzten 48 Stunden verzeichneten die Regionen im Norden der Steiermark hohe Niederschlagsmengen. „Im Ausseerland wurden im Tal rund 100 Liter pro Quadratmeter gemessen, während auf den Bergen etwa 80 Zentimeter Schnee gefallen sind“, erklärte Wetterexperte Andreas Mannsberger der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Für die kommenden Tage wird noch einmal die doppelte Niederschlagsmenge erwartet. „Regional gibt es Unterschiede, aber im Bereich Ausseerland rechnet man damit, dass sich die Niederschlagsmenge noch einmal verdoppelt.“ Insgesamt sollen somit bis Montag Abend 200 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gefallen sein.

Starker Niederschlag: Besonders Betroffene Gebiete

Besonders betroffen sind das Gesäuse, die steirischen Eisenwurzen und das Mariazellerland. Auch in diesen Gebieten wird der Niederschlag in den nächsten Tagen weiter zunehmen, was vor allem auf den Straßen für gefährliche Bedingungen sorgen könnte. „Es besteht in der Steiermark eine heikle Wetterlage, wo teilweise Probleme auftreten werden. Bäume können umfallen und Straßen blockieren, bei der Energieversorgung gibt es hier dann auch teils Bedenken. Auch können hohe Niederschlagsmengen zu übergehenden Flüssen und Überschwemmungen führen“, so Mannsberger.