Noch ein weiterer Burgerladen eröffnet beim Jakominiplatz

Noch diesen Herbst soll es so weit sein: Burgerista eröffnet erneut am Jakomiplatz: „Wir kommen zurück“, steht auf der Auslage des einstigen Burgerista-Lokals in der Radetzkystraße 1 geschrieben. Das Franchise feiert nach seiner Schließung ein Comeback beim Grazer Jakominiplatz. Dort mangelt es definitiv nicht an Essensauswahl – vor allem aber nicht am Burgerangebot. Es befinden sich nämlich bereits zahlreiche Lokale mit Burgern im Repertoire in unmittelbarer Nähe: McDonald´s, Burger King, Le Burger, Freigeist, Swing Kitchen und auch das Burgereck.

Smashed Up hat am Freitag eröffnet

Nun soll noch ein weiterer Laden die Burger-Nachbarschaft ergänzen. Der Imbiss Smashed Up ist in die ehemaligen Räumlichkeiten des ägyptischen Lokals Koshari gezogen, welches Anfang Juli seine Pforten in der Schönaugasse 3 geschlossen hat. Näheres dazu kannst du hier nachlesen: „Nach vielen wunderbaren Jahren“: Lokal in Grazer Innenstadt schließt. Eröffnet wurde das Lokal am gestrigen Freitag, den 13. September 2024.

©5 Minuten Smashed Up hat am Freitag am in der Schönaugasse 3 eröffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 14:03 Uhr aktualisiert