Unwetter ziehen durch Österreich: Wie geht es in Kärnten weiter?

Das Wetter in Kärnten ist am Wochenende von Wind und Regen dominiert, mit Beginn der neuen Woche dürfte es aber wieder ruhiger werden.

Das Wetter in Kärnten ist am Wochenende von Wind und Regen dominiert, mit Beginn der neuen Woche dürfte es aber wieder ruhiger werden.

Es sind wahrlich dramatische Szenen, die sich derzeit in Österreich abspielen. In vielen Teilen des Landes herrscht beinahe durchgehender Starkregen, teilweise fallen auch viele Zentimeter Schnee. Mehr dazu hier: Warnung vor Schnee, Starkregen & Co.: Was Österreich jetzt erwartet. Während Kärnten am Donnerstag stärker von jenem Adria-Tief, das dafür verantwortlich ist, betroffen war und es hierzulande auch hier und da geschneit hat, ist derzeit vor allem starker Wind das Problem, das Kärnten noch bis morgen begleiten wird, wie Andreas Mansberger von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten verrät.

Hier gibt es heute noch kräftigen, teils stürmischen Wind in Kärnten

„Kräftiger und stürmischer Wind wird es heute noch im Tauernbereich, den Nockbergen und im Friesacher Raum geben“, so Mansberger weiter. Dabei seien stellenweise Böen zwischen 70 und 90 km/h möglich. Diese haben heute ja nicht nur für zahlreiche Feuerwehreinsätze sondern auch für mehrere Stromausfälle gesorgt. Auf der Hochrindl sind beispielsweise rund 20 Bäume umgerissen worden.

Starker Wind hält in Kärnten noch bis Sonntag an

Und die Aussichten bezüglich des starken Windes werden auch nicht rosiger. „Der hält noch bis mindestens morgen Mittag an“, weiß der Meteorologe gegenüber 5 Minuten. Dabei ist vor allem der Norden Kärntens stark betroffen von den Windböen, im Südwesten und Südosten dürfte es ruhiger zugehen.

„Keine großen Regenmengen in Kärnten zu erwarten“

Obwohl nicht so stark wie in anderen Teilen Österreichs, spielt auch der Regen heute und morgen noch eine Rolle in Kärnten. „Es sind aber keine großen Regenmengen zu erwarten. Ein paar Schauer ziehen durch“, erklärt Mansberger. Schnee könnte vor allem in sehr hoch gelegenen Ortschaften im Norden Kärntens fallen. In Heiligenblut sieht der Wetterexperte etwa die Möglichkeit, dass „immer wieder mal auch Schneefall dabei sein könnte“. Prinzipiell liegt die Schneefallgrenze in Kärnten aber über 1.200, meist über 1.500 Metern.

So wird der Sonntag und der Wochenstart in Kärnten

Auch am Sonntag wird es wieder unbeständig, bis Mittag dürfte es aber zumindest trocken bleiben. „Im Laufe des Nachmittags muss man dann aber wieder mit Regenschauern rechnen, dabei wieder eher ganz im Norden“, weiß Mansberger. Auch im Südosten seien Regenschauer aber nicht ausgeschlossen. „Das Wetter wird prinzipiell ähnlich wie heute.“ Lediglich der Wind wird am Nachmittag etwas nachlassen. In die neue Woche wird in Kärnten dann jedenfalls vorerst „keine Gefahr mehr bezüglich Niederschlag und Wind bestehen“, so Mansberger abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 14:28 Uhr aktualisiert