Sturmwarnung: Spitzen von über 100 km/h in der Steiermark gemessen

Stürmische Wetterlage in der Steiermark: Auf den Bergen toben Windböen mit über 100 km/h.

Veröffentlicht am 14. September 2024, 14:45 / ©Freiwillige Feuerwehr Pöllau

In der Steiermark beherrschen zurzeit starker Regen, Windwarnungen bis zu 120km/h und Schneefall das Wetter. Haushalte in der Steiermark sind ohne Strom. Auch die Feuerwehren in der Steiermark sind dauerhaft im Einsatz. Näheres dazu hier: Sturmeinsätze in der Steiermark: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab. Bereits mehrere Bäume sind durch starke Sturmböen umgestürzt. Im Norden hat die Steiermark mit starkem Niederschlag zu kämpfen, im Flachland im Süden fegt der Wind.

Windspitzen von 90 km/h in Graz-Umgebung

„Auf den Bergen wurden Windspitzen von deutlich über 100 km/h gemessen“, so Wetterexperte Andreas Mannsberger der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Auch in flacheren Gebieten sind die Böen nicht zu unterschätzen. „In Hartberg wurden 90 km/h gemessen, und auch im Großraum Graz sind in den nächsten Stunden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h nicht ausgeschlossen.“

Stürmischer Wind im Flachland

Vor allem das Flachland ist stark betroffen, wo Windböen von 50 bis 90 km/h auftreten können. In der Oststeiermark kann es mit 90 km/h ebenso stürmisch werden, „Es gibt Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung, da umstürzende Bäume Stromleitungen beschädigen könnten“, betont der Wetterexperte. Im Süden, insbesondere im Großraum Graz und Hartberg, sind die Sturmböen weiterhin die größte Herausforderung, während es im Norden der Steiermark mehr Niederschlag und Schneefall gibt.

Häufig gestellte Fragen: Wie stark sind die Windgeschwindigkeiten derzeit in der Steiermark? Auf den Bergen wurden Windspitzen von über 100 km/h gemessen. In flacheren Gebieten wie Hartberg und Graz-Umgebung erreichten die Böen bis zu 90 km/h. Welche Regionen sind am stärksten betroffen? Besonders betroffen sind die Bergregionen im Norden der Steiermark durch starke Winde und Schneefall. Im Süden, insbesondere im Großraum Graz und der Oststeiermark, fegen heftige Sturmböen über das Flachland. Gibt es Stromausfälle? Ja, mehrere Haushalte in der Steiermark sind derzeit ohne Strom. Umstürzende Bäume könnten auch in weiteren Regionen zu Ausfällen führen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 14:52 Uhr aktualisiert