Schlechtes Wetter bedroht Schwalben: Tierschützer schlagen Alarm

Veröffentlicht am 14. September 2024, 14:56 / ©Leserfoto

Nahrungsknappheit für Mehlschwalben

Besonders betroffen sind Mehlschwalben, die sich derzeit auf ihren Zug in den Süden vorbereiten. Durch das schlechte Wetter finden sie jedoch kaum Fluginsekten, ihre Hauptnahrungsquelle. Viele Vögel sind bereits so geschwächt, dass sie am Boden zurückbleiben. Der Tierschutz ruft dazu auf, diese Vögel sofort zu melden und zu versorgen.

Fenster als Gefahr für Vögel

Eine weitere Gefahr besteht durch offene Fenster. Vögel suchen in ihrer Not Wärme und können sich dabei schwer verletzen, wenn sie gegen Scheiben fliegen. Der Tierschutz empfiehlt daher, Fenster geschlossen zu halten. Für Notfälle steht der Tiernotruf unter +43-1-699-2480 rund um die Uhr zur Verfügung.