„Wiener Kinonacht“: Blockbuster und Klassiker für nur 5 Euro

Blockbuster und Klassiker im Fokus

Die „Wiener Kinonacht“ präsentiert eine bunte Filmauswahl: Von aktuellen Hits wie „Deadpool & Wolverine“ und Tim Burtons „Beetlejuice Beetlejuice“ bis hin zu Klassikern wie „Trainspotting“ und „The Rocky Horror Picture Show“. Insgesamt stehen 28 Filme zur Auswahl, die teils auf Deutsch, teils in Originalsprache gezeigt werden.

Mehr Besucher für Wiener Kinos

Die Aktion soll die Wiener Kinos unterstützen, die auch in diesem Jahr unter den Auswirkungen von Streiks und der Konkurrenz durch Streaming-Dienste leiden. Aktionen wie diese und das neue „nonstop Kinoabo“ sollen wieder mehr Filmfans in die Kinos locken. Die Aktion findet in vielen Kinos in ganz Wien statt. Alle teilnehmende Kinos findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2024 um 15:24 Uhr aktualisiert