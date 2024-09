Mehrere Veranstaltungen in Graz wegen Unwetter abgesagt oder verschoben

Am Wochenende hätte die traditionsreiche Veranstaltung Aufsteirern die Grazer Innenstadt zur Trachten-Hochburg werden lassen sollen. Am gestrigen Freitag verkündeten die Veranstalter dann die traurige Nachricht: Das Aufsteirern findet nicht statt. Aufgrund der Unwetter-Prognosen war diese „Entscheidung ohne Alternative“, hieß es auch von der Bürgermeisterin Elke Kahr in einer ersten Reaktion. Einige Grazer Wirte aber „trotzen dem Wetter“. Sie wollen dennoch feiern, nur halt indoor. „Um den vielen angereisten Gästen trotzdem ‚Aufsteirern Feeling‘ bieten zu können“, so die Begründung. Deshalb wird es in vielen Lokalen in der Grazer Innenstadt am Wochenende trotzdem Programm geben. Näheres dazu hier: Grazer Wirte nach Event-Absage: „Wir steirern trotzdem auf“.

Outdoor-Events mussten nach drinnen wandern

Das Aufsteirern ist jedoch nicht das einzige Event, dem das Schlechtwetters einen Strich durch die Rechnung machte. Das Finale des Urban Art Festivals musste gestern „aufgrund des schlechten Wetters in die Tiefgarage der STUWO Studentcity Graz (Eggenbergergürtel 71) verlegt werden.“ Auch die Veranstaltung Grazer Sauhaufen musste auf ihren Auftakt im Rösselmühlpark um 18 Uhr verzichten und startete erst um 21 Uhr in der Postgarage.

Silent Disco verschoben, Citypeach bis Mittwoch geschlossen

Die Silent Disco im Grazer Stadtpark hätte am heutigen Samstag, den 14. September stattfinden sollen. Die Veranstaltung wurde jetzt um eine Woche verschoben. Als neues Datum wird der 21. September genannt. „Alle bereits gekauften Tickets werden automatisch für den Termin am 21. September 2024 übertragen. Bei erfolgter Überschreibung erhaltet ihr eine Bestätigungsmail“, heißt es von den Veranstaltern. Auch der Citypeach unter der Erzherzog-Johann-Brücke bei der Mur muss wetterbedingt bis Mittwoch geschlossen bleiben, wie die Betreiber in ihrer Instagram-Story informieren.