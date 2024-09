„Horror-Zahnarzt“-Prozess: Jetzt gerät Sachverständiger ins Kreuzfeuer

Wie berichtet wird ihm seitens der Staatsanwaltschaft Körperverletzung und gewerbsmäßiger Betrug zu Lasten von zwei Sozialversicherungsträgern vorgeworfen. Schwer ins Kreuzfeuer der Kritik geriet auch der gerichtlich beeidete Sachverständige DDDr. Rainer R. aus Wien dem ungerechtfertigte Titelführung vorgeworfen wird.

Fünf Patienten hätten sich innerhalb kurzen Zeitraumes beschwert

Am vergangenen Donnerstag ging es im Landesgericht in Graz jedenfalls wieder heiß her. Zuerst erfolgte die Aussage eines leitenden Mitarbeiters der Klagenfurter Beamtenversicherungsanstalt. Dieser erklärte, im Jahre 2013 hätten sich innerhalb eines kurzen Zeitraumes fünf Patienten über erfolgte Schneidekantenaufbauten beschwert. Die Aufbauten hätten nicht lange gehalten und die Patienten hätten sich teils überrumpelt gefühlt.

So will die Verteidigung ihren Mandanten entlasten

Der Verteidiger des Angeklagten, Michael Dohr, hakte nach: Er vermutet in der Person des Beamten einen übermäßigen „Belastungseifer“ und begann aus eidesstattlichen Erklärungen von Patienten zu zitieren, wonach er beispielsweise Patienten, die dabei waren, Rechnungen bei der Versicherungsanstalt abzugeben, abgefangen und ihnen erklärt habe, dass die Behandlungen dieses Zahnarztes „Betrug“ wären oder dass sie in Zukunft lieber einen anderen Zahnarzt konsultieren sollten. Hier hatte der Richter offensichtlich vorerst genug gehört und will den Beamten in der nächsten Verhandlungsrunde noch ein Mal vorladen. Auch der Sachverständige DDDr. Rainer R. aus Wien war Ziel der Angriffe der Verteidigung. Es erfolgten mehrfache Ablehnungsanträge, die der vorsitzende Richter abwies.

Verteidiger lässt kleine Bombe platzen

Nach Schluss der Verhandlung, die bis Oktober vertagt wurde, ließ Dohr gegenüber 5 Minuten eine kleine Bombe platzen: Der Verteidiger gab bekannt, dass der Sachverständige kürzlich beim Magistrat der Stadt Wien sowie der Ärztekammer und Zahnärztekammer Wien wegen des Verdachts der ungerechtfertigten Titelführung und der zu Unrecht verwendeten Berufsbezeichnung „Kieferchirurg“ angezeigt worden sei.

Hat Sachverständige kleinen Doktortitel „missbraucht“?

Es habe sich herausgestellt, dass der Sachverständige sein Zahnarztstudium in Ungarn absolviert und dabei einen kleinen Doktortitel (dr. dent), einen sogenannten Berufstitel, erworben habe, diesen aber als großen Doktortitel führe. Auch über eine Ausbildung als Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie verfüge er im Gegensatz zum Angeklagten nicht. Dennoch trete er im Geschäftsverkehr als Kieferchirurg bzw. als auf das Fach der Kieferchirurgie spezialisiert auf, womit er mehrfache Verwaltungsübertretungen zu verantworten hätte.

Fehlt dem Sachverständigen die Vertrauenswürdigkeit?

Dem Sachverständigen fehle nach Ansicht der Verteidigung deswegen die erforderliche Vertrauenswürdigkeit. 5 Minuten kontaktierte selbstverständlich den Sachverständigen und bat ihn um eine Stellungnahme: „Man will mich nur aus dem Prozess drängen, da wird mit Nebelgranaten geschossen, sonst nichts. Ich habe mich nie als „Kieferchirurg“ ausgegeben.“

„Horror-Zahnarzt“ ist bereits in Pension

Erst nach Ende des Prozesses würde er sich einem ausführlichen Interview zur Verfügung stellen. Was noch lange dauern könnte, denn ein Ende in dieser Causa ist nicht abzusehen. Die Existenz des angeklagten Zahnarztes, der zahlreiche Prominente anstandslos behandelt hat, ist bereits ruiniert. Nach acht Jahren Arbeitsverbot ist er inzwischen in Pension. Für beide Zahnärzte, Sachverständigen wie Angeklagten, gilt die Unschuldsvermutung.