Grazer Mensa schließt: „Konzept kränkelt schon seit Jahren“

Ab kommenden Semester wird es an der Uni Graz keine Mensa mehr geben. Wie die Mensen Betriebsgesellschaft am Mittwoch bekannt gab, wird die Mensa dauerhaft geschlossen. Bereits im letzten Semester mussten Standorte in Innsbruck dicht machen. Näheres dazu liest du hier: „Schlag ins Gesicht“: Grazer Mensa am Sonnenfelsplatz schließt.

Junos kritisieren Konzept

Die Schließung trifft die Studierenden hart: „Für viele ist die Mensa ein zentraler Ort, um sich preiswert und schnell zu versorgen. Sie ist auch als sozialer Hotspot wichtig. Doch das Konzept kränkelt schon seit Jahren: Die Preise steigen, während die Portionsgrößen schrumpfen. Dass die Mensa nun komplett dichtmacht, ist der traurige Höhepunkt dieser Entwicklung. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie ihren Mietvertrag mit dem Studierendenheim zumindest bis 2025 erfüllen werden. Der ÖH-Vorsitz und die Uni müssen sich jetzt ernsthaft für ein gutes Angebot für die Studierenden stark machen,“ kritisiert Peter Rauscher, ÖH-Mandatar der JUNOS Studierende an der KFU.

Schnelle Lösung und ehrliche Kommunikation wird gefordert

Manuel Grubmüller, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden weist darauf hin, dass explizit die Mensen unter der Verwaltung des Bildungsministeriums offenbar nicht wirtschaftlich geführt werden können: „Andere private Unternehmen schaffen es, rentable Verpflegungskonzepte anzubieten. Ich habe persönlich kein Problem damit, wenn öffentliche Mensen durch privat geführte Betriebe ersetzt werden. Aber es muss schnell eine Lösung und eine ehrlichere Kommunikation her, bevor noch mehr Standorte von heute auf morgen ohne Mensa dastehen.“