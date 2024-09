Betrunkener Pkw-Lenker ignoriert Anhalteversuch und flüchtet vor Polizei

Am 14. September in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei in Riedenburg auf einen Pkw-Lenker, ein 24-jähriger Flachgauer, aufmerksam, der gegen eine Einbahnstraße fuhr. Die Polizei forderte den Lenker zum Anhalten auf. Diese Aufforderung missachtete der Fahrer und fuhr dem Streifenwagen davon. Der Flachgauer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt und auf die Autobahn Richtung Wien auf. Bei der Abfahrt bei Salzburg Mitte touchierte der 24-jährige eine Leitplanke. Der Lenker fuhr anschließend weiter und konnte kurz darauf von der Polizei an der Wohnadresse angetroffen werden. Ein mit dem Flachgauer durchgeführter Alkotest ergab 1,08 Promille. Der Führerschein wurde dem Lenker abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen wurden erstattet.