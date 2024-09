16 Millionen Euro Förderungen: Schließung von JUFA-Hotels wirft Fragen auf

Die Schließung der JUFA-Hotels in Kärnten bringt eine Debatte über 16 Millionen Euro an Fördergeldern ins Rollen.

Die bekannte JUFA-Hotelgruppe, die österreichweit über 60 Standorte betreibt, schließt drei ihrer Kärntner Hotels. Betroffen sind die Standorte Bleiburg, Knappenberg und Nockberge. Den Artikel kannst du hier nachlesen: JUFA schließt Hotels in Kärnten: Diese Standorte sind betroffen. Laut Unternehmensführung sind wirtschaftliche Schwierigkeiten, steigende Betriebskosten und fehlende Coronahilfen die Hauptgründe für die Schließungen. Besonders brisant: Rund 16 Millionen Euro an öffentlichen Fördergeldern sind in diese Standorte geflossen.

Was bleibt von der 16 Millionen Euro Fördersumme?

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert nun eine politische Aufarbeitung der sogenannten JUFA-Causa. Er sieht es als notwendig an, die Fördervereinbarungen offenzulegen und zu klären, welche Betriebspflichten und Garantien es gegeben hat. „Alle drei von der Schließung betroffenen Standorte in unserem Bundesland wurden in der Vergangenheit mit nahezu astronomischen Fördersummen bedacht. Über 16 Millionen Euro sind an öffentlichen Mitteln geflossen und alles, was jetzt bleibt, ist verbrannte Erde.“, so Köfer. Er kündigte an, eine Landtagsanfrage einzubringen, um mehr Transparenz in die Förderpraxis zu bringen.

Schließung trifft regionale Vereine hart

Besonders die Schließung des JUFA-Hotels in Bleiburg könnte weitreichende Folgen haben. Der Volleyball-Topklub SK Aich/Dob, der das Hotel als Trainings- und Veranstaltungsort genutzt hat, sieht sich nun vor großen Herausforderungen. Köfer betont, dass solche Investitionen heute angesichts der angespannten finanziellen Lage des Landes undenkbar wären.

Mitarbeiter ohne Kündigungen umgesiedelt

Positiv zu vermerken ist, dass die JUFA-Geschäftsführung ankündigte, keine Kündigungen vorzunehmen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen an anderen Standorten untergebracht werden, sofern sie dies wünschen. Die Mitarbeiter seien bereits über die Schließungen informiert worden.