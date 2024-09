Wiener Stadtregierung zurückhaltend bei geplantem Denkmal am Kahlenberg

Die Stadtregierung in Wien streitet gerade um ein Denkmal am Kahlenberg

Die Stadtregierung in Wien streitet gerade um ein Denkmal am Kahlenberg

Historischer Hintergrund

Jan Sobieski wird als Befreier Wiens verehrt, nachdem er am 12. September 1683 die osmanischen Truppen am Kahlenberg besiegte und damit die zweite Belagerung Wiens beendete. Seitdem finden am Jahrestag jährliche Gedenkfeiern am Kahlenberg statt. Auf Wunsch Polens soll dort ein Denkmal für Sobieski errichtet werden. Ein Sockel für das Denkmal wurde bereits 2013 errichtet.

Kontroversen um das Denkmal

Der ursprünglich geplante Denkmalentwurf des Bildhauers Piotr Zapart, der bereits 2018 fertiggestellt war, stieß auf Widerstand bei der Denkmalkommission. Diese beanstandete einen „türkenfeindlichen Unterton“ in der Darstellung, was zu einem Scheitern der Aufstellung führte. Das Denkmal wurde daraufhin in Krakau aufgestellt.

Stadt Wien plant abwartende Haltung

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betonte, dass die Stadt Wien die Erkenntnisse aus der Debatte um das Lueger-Denkmal nutzen möchte, um eine „zeitgemäße Form der Erinnerung“ zu finden. Sie wies die Vorwürfe der FPÖ zurück und erklärte, dass eine Umsetzung des Sobieski-Denkmals erst nach Abschluss des Prozesses um das Lueger-Denkmal und einem breiten Konsens erfolgen solle.

FPÖ äußert Kritik

Die FPÖ reagierte empört auf die Verzögerungen und warf der SPÖ vor, „absurde Ausreden“ zu nutzen, um die Errichtung des Denkmals zu verhindern. Stefan Berger, FPÖ-Kultursprecher, vermutet, dass die SPÖ aus Angst vor Unmut bestimmter Wählergruppen gegen das Denkmal sei. Der Döblinger FPÖ-Obmann Klemens Resch plant, kommenden Donnerstag einen Antrag zur Errichtung des Denkmals in der Bezirksvertretung einzubringen.

Aktuelle Entwicklungen

Trotz der Kontroversen bleibt die Stadt Wien im Kontakt mit den polnischen Vertretern, die das Denkmalprojekt initiiert haben. Eine Inschriftenplatte für das Denkmal wurde bereits in Auftrag gegeben, doch die finalen Abstimmungen zur Aufstellung stehen noch aus. Die Stadtgärten (MA42) verwalten den Bereich, auf dem das Denkmal errichtet werden soll.