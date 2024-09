Fußballspiel wird „aufgrund der starken Regenfälle“ abgesagt

Mehrere Veranstaltungen in Graz wurde wegen Unwetter abgesagt oder verschoben. So auch ein Fußballspiel des SK Sturm Graz, welches in Gleisdorf (Bezirk Weiz) stattfinden hätte sollen: „Das Spiel Sturm II gegen Stripfing heute um 20 Uhr in Gleisdorf kann aufgrund der starken Regenfälle nicht stattfinden. Ein Ersatztermin wird ehestmöglich bekannt gegeben“, informiert der Fußballverein in einem Facebook-Posting.